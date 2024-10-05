Про це повідомила Національна поліція Україна. За свої "послуги" організатори схеми брали з людини 10 тисяч доларів США.

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Як працювала схема з втечі ухилянтів за кордон

Поліцейські розповіли, що учасники злочинної групи причетні до незаконного переправлення за кордон близько 40 осіб. Для цього фігуранти створили закритий канал у телеграмі, де пропонували свої "послуги" та інструктували "клієнтів".

Після оплати авансу втікачі мали дістатися до міста Львів, а звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків призовного віку переховували у помешканнях зловмисників, після чого незаконно переправляли через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску до Румунії,

– розповіли правоохоронці.

У взаємодії з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США (HSI DHS) українські поліцейські встановили місцеперебування організатора злочинної групи, який, незаконно перетнувши державний кордон України, втік до США. Звідти він координував діяльність співучасників, здійснював розподіл грошових коштів.

Викрито незаконну схему переправляння ухилянтів за кордон / Фото Національної поліції України

Організаторам злочинної "схеми" повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Один із них вже під арештом, його затримали на території Закарпаття під час незаконного переправлення чергової групи людей.

"Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають", – зауважили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, усі ці заходи проводились в межах міжнародної спецоперації Інтерполу LIBERTERRA II.