Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на СБУ. Представители Службы безопасности Украины и Нацполиции разоблачила несколько схем выезда военнообязанных за границу. Одна из них была довольно неожиданной.

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Россиянка притворялась мужчиной

В Киеве на "горячем" поймали гражданку России, которая организовала выезд военнообязанных за границу. Женщина оформляла "клиентов" как водителей международных рейсов.

Самое интересное, что россиянка пыталась еще и замаскироваться. Она притворялась мужчиной.

Для конспирации фигурантка действовала под видом мужчины. Сделала короткую прическу, надевала мужскую одежду и представлялась вымышленным именем,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что женщину еще раньше привлекали к уголовной ответственности. Она участвовала в мошенничестве и похищении людей.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сообщил, что СБУ ликвидировала лицо, которая причастна к убийствам украинцев во время Революции Достоинства. Фамилии не назвали. Но этот персонаж руководил "титушками", а потом воевал на стороне российских оккупантов.