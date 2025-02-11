Про це повідомив 24 Канал з посилання на СБУ. Представники Служби безпеки України та Нацполіції викрила кілька схем виїзду військовозобов'язаних за кордон. Одна з них була досить несподіваною.

До теми СБУ та Нацполіція встановили 497 осіб, причетних до організації диверсій проти Сил оборони

Росіянка вдавала з себе чоловіка

У Києві на "гарячому" спіймали громадянку Росії, яка організувала виїзд військовозобов'язаних за кордон. Жінка оформлювала "клієнтів" як водіїв міжнародних рейсів.

Найцікавіше, що росіянка намагалася ще й замаскуватися. Вона вдавала з себе чоловіка.

Для конспірації фігурантка діяла під виглядом чоловіка. Зробила коротку зачіску, вдягала чоловічий одяг та представлялася видуманим ім’ям,

– йдеться у повідомлення.

Правоохоронці повідомили, що жінку ще раніше притягали до кримінальної відповідальності. Вона брала участь у шахрайстві та викраденні людей.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що СБУ ліквідувала особу, яка причетна до вбивств українців під час Революції Гідності. Прізвища не назвали. Але ця особа керувала "тітушками", а згодом воювала на боці російських окупантів.