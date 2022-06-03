Выезд на неподконтрольную территорию только в составе гумколон

Так, теперь выезд на территории, которые не находятся под контролем Украины, будут осуществляться только в составе гуманитарных колонн. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Главное Удар по позициям ВСУ на Харьковщине, войска Беларуси на Волыни: основное за 100 день войны

Выезд будет проходить через определенные блокпосты вблизи села Каменское.

Такой порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины утвержден решением Совета обороны Запорожской области №112 от 28 мая 2022 года.

Что нужно знать о гумколонах

Гуманитарные колонны формируются ежедневно с 09:00 до 16:00 на парковке у авторынка. Точный адрес – город Запорожье, улица Ореховское шоссе, 36

На этой площадке созданы надлежащие условия, чтобы людям было удобно ждать отправления гуманитарных колонн. Также обеспечена доставка питьевой воды и дежурство врачей.

Куртеев отметил, что военнослужащие и правоохранители, несущие службу на блокпостах, имеют право, в случае необходимости, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, перевозимых через линию столкновения. Поэтому он попросил относиться к этому с пониманием, ведь подобные действия необходимы безопасности граждан.

ВНИМАНИЕ! С порядком оформления и подачи заявления для выезда на временно неподконтрольную территорию, а также с образцом заявления можно ознакомиться по ссылке и в добавленных файлах.

Эвакуировать людей из Северодонецка пока невозможно

Украинские власти пытаются эвакуировать как можно больше мирного населения из горячих точек боевых действий. Впрочем, есть направления, где сделать это невозможно. Одним из них является Северодонецк, там сейчас продолжаются ожесточенные бои. Поэтому эвакуировать людей из города в Лисичанск возможности пока нет.

В то же время, начальник Лисичанской военной администрации Александр Заика заявил, что горожан пытаются обеспечить продовольствием, водой, а также медикаментами. Для этого ежедневно из Лисичанска в Северодонецк подвозят гуманитарную помощь и воду.

По его словам, по Северодонецку никто не прогуливается. Жители выходят из убежищ только тогда, когда нужно забрать гуманитарную помощь и воду. После этого возвращаются назад, ведь риск попасть под вражеский огонь очень высок.

Важно – 100 дней войны. Обращение Зеленского за 3 июня: смотрите видео