Виїзд на непідконтрольну територію лише у складі гумколон

Так, відтепер виїзд на території, які не перебувають під контролем України, здійснюватимуться лише у складі гуманітарних колон. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Виїзд відбуватиметься через визначені блокпости поблизу села Кам'янське.

Такий порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України затверджено рішенням Ради оборони Запорізької області № 112 від 28 травня 2022 року.

Що треба знати про гумколони

Гуманітарні колони формуються щоденно з 09:00 до 16:00 на паркувальному майданчику біля авторинку. Точна адреса – місто Запоріжжя, вулиця Оріхівське шосе, 36.

На цьому майданчику створено належні умови, щоб людям було зручно чекати відправлення гуманітарних колон. Також забезпечено доставлення питної води та чергування лікарів.

Куртєв зауважив, що військовослужбовці та правоохоронці, які несуть службу на блокпостах, мають право, у разі потреби, проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які перевозяться через лінію зіткнення. Тому він попросив ставитися до цього з розумінням, адже подібні дії необхідні для безпеки громадян.

УВАГА! З порядком оформлення та подачі заяви для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, а також із зразком заяви, можна ознайомитися за посиланням та у доданих файлах.

Евакуювати людей із Сєвєродонецька поки неможливо

Українська влада намагається евакуювати якомога більше мирного населення з гарячих точок бойових дій. Втім, є напрямки, де зробити це неможливо. Одним із них є Сєвєродонецьк, там зараз тривають запеклі бої. Тож евакуйовувати людей з міста до Лисичанська можливості поки немає.

Водночас начальник Лисичанської військової адміністрації Олександр Заїка заявив, що містян намагаються забезпечити продовольством, водою, а також медикаментами. Для цього щоденно з Лисичанська до Сєвєродонецька підвозять гуманітарну допомогу та воду.

За його словами, Сєвєродонецьком ніхто не прогулюється. Мешканці виходять зі сховищ лише тоді, коли треба забрати гуманітарну допомогу та воду. Після цього повертаються назад, адже ризик потрапити під ворожий вогонь дуже високий і він є постійно.

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