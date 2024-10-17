Представитель ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал информацию, которую распространяют СМИ о выезде большего количества подростков за границу, в эфире телемарафона "Единые Новости", передает 24 Канал.

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Наблюдают ли в ГПСУ массовый выезд подростков за границу

Он отметил, что ограничения на выезд за границу действуют только на мужчин от 18 до 60 лет.

ГПСУ не ведет статистику по возрасту или полу, однако увеличение общего количества пересечений границы в службе не наблюдают.

В то же время, если говорить об общем количестве пересечений границы, то существенного увеличения на выезд из Украины, как это было в 2022 году, не фиксируется,

– говорит Демченко.

Напомним, Андрей Демченко сообщал, что больше всего попыток незаконного пересечения наблюдают на границе с Молдовой и Румынией, хотя в целом попыток незаконно пересечь границу не стало больше.

Ранее сообщалось, кто из мужчин в Украине может законно выехать за границу в 2024 году и какие документы для этого нужны.