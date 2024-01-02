Многие семьи интересуются, может ли военнослужащий уезжать за границу на отдых во время отпуска. В Минобороны все объяснили.

В Минобороны четко объяснили, может ли военнослужащий уехать за границу во время отпуска.

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Что стоит знать об отпусках для военнослужащих Отпуск составляет 30 дней и его можно брать трижды в год. Кроме того, есть возможность уйти в отпуск на 10 дней по семейным обстоятельствам, в частности, это заключение брака, рождение ребенка и смерть близкого родственника. Однако важным условием является то, что одновременно не могут отсутствовать более 30% личного состава.

Могут ли военнослужащие уехать за границу

По закону О социальной защите военнослужащие имеют возможность выезда за границу, но они должны сначала пройти установленную процедуру и получить необходимые разрешения от командования.

В Министерстве обороны отметили, что во время военного положения каждый случай рассматривается отдельно, учитывая обстоятельства.

Сначала военный должен написать рапорт об отпуске и передать его своему командиру. В нем следует указать детали путешествия, включая дату отъезда и возвращения, местонахождение, вид транспорта и контрольный пункт пропуска, через который планируется пересечение границы.

Однако, кроме рапорта, военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие причину поездки. Это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка. Также необходимы документы, удостоверяющие пребывание семьи за границей. Например, если жена и дети получили временное убежище за границей, нужно предоставить подтверждение этому факту.

Руководитель воинской части принимает решение об отпуске из этих документов. Решения оформляют в соответствующий приказ, дающий право выезда за границу. Можно также воспользоваться отпускным билетом, где указан срок отпуска и разрешение на выезд.

В случае получения согласия от командования, военнослужащий может отправиться в свою семью. Но если ему было отказано, средств воздействия не так много, поскольку такое решение трудно обжаловать.

Какие документы нужно иметь военному для выезда за границу

Следовательно, для выезда военнослужащего в семью за пределы государства необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документ, подтверждающий личность военнослужащего (военный билет, офицерское удостоверение и т.п.);

отпускной билет с указанием места нахождения за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении отпуска военнослужащему.

Однако бывают ситуации, когда военнослужащий имеет разрешение на отпуск, но в нем не указан выезд за границу. В таком случае ему не разрешат покинуть страну.

Также военного могут не выпустить за границу, если на него наложены другие ограничения, например, неуплата алиментов, штрафов или судебных решений.

Если у вас есть все необходимые разрешения, но возникли проблемы на границе, обратитесь в службу доверия по номерам: 0445276363 или 1598.