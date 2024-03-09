Все эти мужчины выехали по разрешениям от Львовской ОВА и не вернулись. Журналисты отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.
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О каких организациях идет речь
Рекордсменами стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местная ячейка всеукраинского общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб". Только при содействии этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин.
По разным оценкам, такая "услуга" стоит на черном рынке 3000 – 5000 долларов с человека, поэтому речь идет на самом деле о десятках миллионов долларов.
Также издание пишет и о "Комиссии по борьбе с коррупцией в городе Самбор" и "Возрождение нашей Украины", от которых, по подсчетам, выехало и не вернулось более 100 мужчин.
Какая реагирует власть
После скандалов из-за злоупотребления системой "Путь" для выезда уклонистов правительство решило ввести изменения в законодательство. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач говорит, что Львовская ОВА была активным участником процесса и ввела дополнительные требования к заявителям еще раньше.
Рассматриваем возможность запрета для организаций (о внесении в систему "Путь" – 24 Канал) на какой-то период времени. Если благотворительный фонд нарушил то, что мы прописали, то например, полгода не сможет осуществлять поездки за границу, и это такой будет условный бан, который тоже, нам кажется, даст свой результат,
– объясняет Сергей Деркач.
Сейчас для мужчин, которые использовали систему "Путь" для побега из страны, нет ни административной, ни уголовной ответственности.
Украина обсуждает с Евросоюзом возможность возвращения беженцев
- Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС написало, что Украина ведет исследовательские переговоры с официальными лицами ЕС, чтобы возвращение своих граждан, когда истечет срок директивы о временной защите в марте 2025 года.
- Сейчас Украина не посылала официального запроса по содействию возвращению беженцев, однако оказывала определенное давление по усилению будущих правил.
- Речь шла также о том, что в случае, если украинским беженцам позволят остаться до завершения войны, то Европейской комиссии могут поручить создать новую систему.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев, которые выехали за границу во время войны, вернуться. В то же время он заверил, что Украина уважает индивидуальный выбор каждого человека.
- Евростат имеет данные, что 18% украинских беженцев в Европе – это мужчины от 18 до 65 лет.