Все эти мужчины выехали по разрешениям от Львовской ОВА и не вернулись. Журналисты отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.

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О каких организациях идет речь

Рекордсменами стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местная ячейка всеукраинского общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб". Только при содействии этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин.

По разным оценкам, такая "услуга" стоит на черном рынке 3000 – 5000 долларов с человека, поэтому речь идет на самом деле о десятках миллионов долларов.

Также издание пишет и о "Комиссии по борьбе с коррупцией в городе Самбор" и "Возрождение нашей Украины", от которых, по подсчетам, выехало и не вернулось более 100 мужчин.

Какая реагирует власть

После скандалов из-за злоупотребления системой "Путь" для выезда уклонистов правительство решило ввести изменения в законодательство. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач говорит, что Львовская ОВА была активным участником процесса и ввела дополнительные требования к заявителям еще раньше.

Рассматриваем возможность запрета для организаций (о внесении в систему "Путь" – 24 Канал) на какой-то период времени. Если благотворительный фонд нарушил то, что мы прописали, то например, полгода не сможет осуществлять поездки за границу, и это такой будет условный бан, который тоже, нам кажется, даст свой результат,

– объясняет Сергей Деркач.

Сейчас для мужчин, которые использовали систему "Путь" для побега из страны, нет ни административной, ни уголовной ответственности.

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