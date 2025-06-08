Летом ожидается повышение пассажиропотока до 40% от привычных показателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Как избежать очередей на границе летом

По данным пограничников, ожидается повышение пассажиропотока до 40% от привычных показателей.

Наиболее загруженными остаются такие пункты пропуска:

"Краковец" и "Шегини" – наибольшая загрузка;

"Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов" – умеренная загрузка;

"Нижанковичах" и "Смильнице" – наименьшая.

В ГПСУ советуют планировать выезд из Украины в будние дни утром или поздно вечером. Зато для въезда в Украину лучше выбирать выходные.

Обратите внимание! В пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, в частности в направлении выезда из Украины, из-за масштабных ремонтно-модернизационных работ.

Также гражданам напоминают, что для выезда за границу можно воспользоваться пунктами пропуска в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей, где нагрузка обычно ниже.

К слову, забронированные от мобилизации мужчины призывного возраста имеют право на выезд за границу по служебным делам и в отпуск. В то же время чиновники на отдельных должностях не имеют права покидать страну с целью отпуска, а только в пределах служебных поездок согласно установленным требованиям. Больше информации по ссылке.