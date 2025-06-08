Влітку очікується підвищення пасажиропотоку до 40% від звичних показників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
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Як уникнути черг на кордоні влітку
За даними прикордонників, очікується підвищення пасажиропотоку до 40% від звичних показників.
Найбільш завантаженими залишаються такі пункти пропуску:
- "Краківець" та "Шегині" – найбільше завантаження;
- "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів" – помірне завантаження;
- "Нижанковичах" і "Смільниці" – найменше.
У ДПСУ радять планувати виїзд з України в будні дні вранці або пізно ввечері. Натомість для в'їзду в Україну краще обирати вихідні.
Зверніть увагу! У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.
Також громадянам нагадують, що для виїзду за кордон можна скористатися пунктами пропуску в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей, де навантаження зазвичай нижче.
До слова, заброньовані від мобілізації чоловіки призовного віку мають право на виїзд за кордон у службових справах і у відпустку. Водночас чиновники на окремих посадах не мають права залишати країну з метою відпустки, а лише у межах службових поїздок згідно з установленими вимогами. Більше інформації за посиланням.