Влітку очікується підвищення пасажиропотоку до 40% від звичних показників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Як уникнути черг на кордоні влітку

За даними прикордонників, очікується підвищення пасажиропотоку до 40% від звичних показників.

Найбільш завантаженими залишаються такі пункти пропуску:

"Краківець" та "Шегині" – найбільше завантаження;

"Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів" – помірне завантаження;

"Нижанковичах" і "Смільниці" – найменше.

У ДПСУ радять планувати виїзд з України в будні дні вранці або пізно ввечері. Натомість для в'їзду в Україну краще обирати вихідні.

Зверніть увагу! У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.

Також громадянам нагадують, що для виїзду за кордон можна скористатися пунктами пропуску в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей, де навантаження зазвичай нижче.

До слова, заброньовані від мобілізації чоловіки призовного віку мають право на виїзд за кордон у службових справах і у відпустку. Водночас чиновники на окремих посадах не мають права залишати країну з метою відпустки, а лише у межах службових поїздок згідно з установленими вимогами. Більше інформації за посиланням.