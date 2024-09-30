Об этом сообщили в Моторном транспортном страховом бюро Украины. Нововведение призвано уменьшить количество мошенничеств с договорами страхования.

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Как правильно выезжать за границу на авто

Так, согласно обновлению, международный страховой договор начинает действовать с 00:00 часов даты вступления в силу, но не ранее начала суток, следующего за внесением записи об этом договоре в Единую централизованную базу данных. Это означает, что договор вступает в силу с даты его заключения.

Если информация о заключенных договорах страхования отсутствует в Единой централизованной базе данных, страховой сертификат "Зеленая карта" может быть признан недействительным. В таком случае транспортное средство будет считаться необеспеченным страховой защитой.

Справка. Сертификат международного автомобильного страхования (International Motor Insurance Certificate), также известный как "Зеленая карта", является международным сертификатом страхования, который без каких-либо препятствий или расходов принимается органами власти всех 50 стран международной системы "Зеленой карты".

В таком случае водитель не сможет пересечь границу без действующего страхового сертификата... Такая инициатива призвана уменьшить количество мошенничеств с договорами страхования и избежать подделки страховых сертификатов,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине нет запрета на выезд за границу на чужом авто. Процедура практически не отличается от той, когда пересекаешь на своей машине. Впрочем, есть важный нюанс – водитель, который не является владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой надо взять:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Заметим, что для выезда за границу на чужом авто также необходимо иметь водительское удостоверение и международную страховку "Зеленая карта".