Про це повідомили у Моторному транспортному страховому бюро України. Нововведення покликане зменшити кількість шахрайств з договорами страхування.

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Як правильно виїжджати за кордон на авто

Так, згідно із оновленням, міжнародний страховий договір починає діяти з 00:00 години дати набрання ним чинності, але не раніше початку доби, наступного за внесенням запису про цей договір до Єдиної централізованої бази даних. Це означає, що договір набирає чинності з дати його укладання.

Якщо інформація про укладені договори страхування відсутня у Єдиній централізованій базі даних, страховий сертифікат "Зелена картка" може бути визнаний недійсним. У такому разі транспортний засіб вважатиметься незабезпеченим страховим захистом.

Довідка. Сертифікат міжнародного автомобільного страхування (International Motor Insurance Certificate), також відомий як "Зелена картка", є міжнародним сертифікатом страхування, який без будь-яких перешкод або витрат приймається органами влади всіх 50 країн міжнародної системи "Зеленої картки".

У такому випадку водій не зможе перетнути кордон без чинного страхового сертифікату... Така ініціатива покликана зменшити кількість шахрайств з договорами страхування та уникнути підроблення страхових сертифікатів,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що В Україні немає заборони на виїзд за кордон на чужому авто. Процедура практично не відрізняється від тієї, коли перетинаєш на своїй машині. Втім, є важливий нюанс – водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. З собою треба взяти:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Зауважимо, що для виїзду за кордон на чужому авто також необхідно мати посвідчення водія та міжнародну страховку "Зелена карта".