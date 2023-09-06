Водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники. Для цього необхідно звернутися до сервісного центру МВС.

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Як отримати свідоцтво для виїзду за кордон на чужому авто

Якщо водій не є власником автомобіля, то свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім'я кермувальника або пасажира.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. З собою треба взяти:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Зауважимо, що для виїзду за кордон на чужому авто також необхідно мати посвідчення водія та міжнародну страховку "Зелена карта".

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Частині студентів дозволили виїжджати за кордон

5 вересня набула чинності норма щодо можливості виїзду за кордон студентів і курсантів українських закладів освіти. Втім, зміни стосуються лише тих, хто прямує для проходження практичної льотної підготовки в іноземні освітні заклади.