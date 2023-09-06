Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
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Как получить свидетельство для выезда за границу на чужом авто
Если водитель не владелец автомобиля, то свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.
Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой нужно взять:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Заметим, что для выезда за границу на чужом авто также необходимо иметь водительское удостоверение и международную страховку "Зеленая карта".
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Части студентов разрешили выезжать за границу
5 сентября вступила в силу норма о возможности выезда за границу студентов и курсантов украинских учебных заведений. Впрочем, изменения касаются только тех, кто следует для прохождения практической летной подготовки в зарубежные образовательные учреждения.