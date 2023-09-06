Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

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Как получить свидетельство для выезда за границу на чужом авто

Если водитель не владелец автомобиля, то свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой нужно взять:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

Заметим, что для выезда за границу на чужом авто также необходимо иметь водительское удостоверение и международную страховку "Зеленая карта".

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Части студентов разрешили выезжать за границу

5 сентября вступила в силу норма о возможности выезда за границу студентов и курсантов украинских учебных заведений. Впрочем, изменения касаются только тех, кто следует для прохождения практической летной подготовки в зарубежные образовательные учреждения.