Компанії зі сфери туристичного бізнесу в Іспанії розкритикували нові правила щодо реєстрації гостей у туристичних об'єктах розміщення в країні, попри те, що уряд вже відклав їхню реалізацію на два місяці. Про це пише SUR in English.

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В Іспанії запровадять нові правила реєстрації туристів

Нові правила, які мали набути чинності 1 жовтня, викликають суперечки, оскільки вони вносять зміни до Real Decreto 933/2021. Правила зобов'язують готелі та інші заклади розміщення надсилати інформацію про гостей до органів влади.

Згідно з новим законом, кожного туриста попросять вказати до 18 пунктів особистої інформації. Наприклад, у цьому списку може бути:

Повне ім'я та прізвище,

Номер паспорта та громадянство,

Дата народження,

Повна домашня адреса,

Номер телефону та адреса електронної пошти,

​​​Платіжна інформація, включаючи реквізити картки та номери банківських рахунків,

​​​Імена попутників та стосунки з ними,

​​​Дата і час прибуття в країну та від'їзду з країни.

Але у нещодавній заяві Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що дату впровадження нової системи обміну даними перенесено на 2 грудня. Затримка, пов'язана з технічними причинами, має на меті надати галузі додатковий час для створення необхідної інфраструктури в регіонах, що обслуговуються місцевими правоохоронними органами.

Їх вже критикують

Цього тижня Іспанська конфедерація готелів та засобів розміщення туристів (Cehat) вкотре висловила свою незгоду з новими урядовими правилами. Раніше представники конфедерації закликали відповідні органи влади переглянути запропоновані зміни. Cehat, яка представляє близько 16 000 підприємств по всій країні, стверджує, що проблема полягає не в термінах технологічної адаптації, а в суті самого закону, який вона вважає "несумісним з реаліями туристичної індустрії".

Причина відхилення указу одноголосно як в Іспанії, так і в Європейському союзі пов'язана з юридичною незахищеністю, відсутністю ясності у тексті та додаткового адміністративного підкріплення,

– заявили в Cehat.

Організація також зазначила, що правило вже створило величезну напруженість у всіх секторах туризму – від готелів до турагентів та платформ з оренди туристичних об'єктів. Керівники галузі також висловили стурбованість тим, що це може порушити правила ЄС щодо захисту даних.