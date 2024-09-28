Влада Іспанії запустила програму "Живи в Амброзі", інформує The Sun. Людям готові компенсувати витрати на житло, землю тощо.

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Що варто знати про переїзд

Іспанія вирішила відродити один з мальовничіших куточків Іспанії – долину Амброз. Вона розташована у горах. Добратися туди з Мадрида можна за 3 години. У найбільшому селі регіону – Ервас – мешкає менше як 4 тисячі людей. Тим часом деякі населені пункти муніципалітету налічують всього лиш 200 людей.



Люди мають шанс розпочати нове життя в Іспанії / Unsplash

Наразі переїхати у долину Амброз пропоную близько 200 людям. Людям пропонують по 16 тисяч доларів за переїзд. Водночас, щоб отримати ці гроші, доведеться прожити на території регіону щонайменше 2 роки. Очікують, що люди працюватимуть дистанційно.

Залучення висококваліфікованих фахівців з високими доходами матиме дуже позитивний вплив на нашу економіку. Це сприятиме зростанню споживання, збагатить нашу землю талантами, розширить можливості,

– мовиться у повідомленні.

Щоб оселитися у долині Амброз, люди мають мати право легально мешкати на території ЄС та працювати віддалено у технологічній сфері.