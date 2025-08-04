Детали по этому поводу рассказала адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Мария Ганина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Какие документы нужны для выезда за границу?
По ее словам, забронированные мужчины могут выезжать за границу не только по рабочим заданиям и командировкам, но и также в отпуск. Для этого необходимо подготовить отдельный пакет таких документов:
- разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;
- приказ на отпуск;
- справка о месте работы;
- основной документ, подтверждающий его бронирование;
- четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется обратно;
- указана страна, в которую едет лицо.
Напомним, что в частности, выезжать могут:
- мужчины с группой инвалидности;
- те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;
- те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;
- родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;
- а также другие категории.
Например, если у человека есть группа инвалидности, то он может выезжать, но если среди документов он подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК об инвалидности он выезжать не может,
– рассказала адвокат.
В то же время, например, студенты, которые имеют право на отсрочку, не могут выезжать за пределы Украины, хоть и имеют право на отсрочку.