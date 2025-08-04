Деталі щодо цього розповіла адвокатка адвокатського бюро "Романа Сацика" Марія Ганіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Які документи треба для виїзду за кордон?

За її словами, заброньовані чоловіки мають змогу виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядженнях, але й також у відпустку. Для цього необхідно підготувати окремий пакет таких документів:

дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;

наказ на відпустку;

довідка про місце роботи;

основний документ, який підтверджує його бронювання;

чітко зазначені дати, в період яких військовозобов'язаний покидає країну і коли він повернеться назад;

вказана країна, в яку їде особа.

Нагадаємо, що зокрема, виїздити можуть:

чоловіки з групою інвалідності;

ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;

ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю;

а також інші категорії.

Наприклад, якщо у людини є група інвалідності, то він може виїздити, але якщо серед документів він підготує пенсійне посвідчення за інвалідністю. Лише по довідці МСЕК про інвалідність він виїздити не може,

– розповіла адвокатка.

Водночас, наприклад, студенти, які мають право на відстрочку, не можуть виїжджати за межі України, хоч і мають право на відстрочку.