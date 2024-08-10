Пересечение границы по-новому: в ГПСУ сказали, что изменится в связи с цифровизацией

Документы украинцев, которые будут выезжать за границу, будут проверять по-новому. Теперь информацию о человеке пограничники в электронном виде будут получать из различных систем и реестров. Речь идет, в частности, и о данных с ограниченным доступом.

Как изменится процесс проверки документов на границе в связи с цифровизацией, рассказал в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Скорость и исключение подделок

По словам Демченко, для тех, кто пересекает границу не предвидится никаких изменений. В то же время для пограничников и инспекторов будущая диджитализация нормализует работу по проверке документов, в частности исключит возможность использования людьми подделок.

9 августа Кабмин предоставил полномочия Госпогранслужбе получать электронные данные из всех государственных реестров и баз по гражданам, которые выезжают за пределы страны, путем информационного взаимообмена.

Когда постановление вступит в силу, ГПСУ с теми госорганами, которые являются держателями отдельных баз данных, будет заключать договоры для того, чтобы согласовать все моменты по использованию персональной информации в отношении лиц, которые в дальнейшем будут пересекать границу.

Вероятно, цифровизация ускорит процесс проверки документов. Ведь сразу вводя информацию о человеке, который проходит паспортный контроль, пограничники будут получать подтверждение информации о человеке в соответствующих базах.