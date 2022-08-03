Параллельно с военным положением в Украине продолжается мобилизация. А это значит, что не всем мужчинам можно покидать пределы страны без помех. В ГПСУ разъяснили, имеют ли на это право те, кто ограниченно годен для военной службы.

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Позволяют ли выезд за границу ограниченно годным

Прежде всего, пограничники напомнили, что сейчас действуют временные ограничения, касающиеся права на выезд за границу. В ведомстве подчеркивают, что мужчины от 18 до 60 лет, у которых есть документы об ограниченной пригодности к службе, все равно не имеют права покидать Украину.

Какие документы подразумевают в ГПСУ? Речь идет о документированных подтверждениях из Территориального центра комплектации и социальной поддержки. В них стоит отметка или запись "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно годные в военное время".

К сожалению, соответствующая категория граждан Украины мужского пола остается невыездной. А все потому, что это не предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если быть более конкретными, то ее частью первой.

Данилов призвал мужчин не прятаться за юбками

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился ко всем мужчинам, пытающимся уехать за границу. Он попросил их не прятаться за юбками своих жен.

Данилов отметил, что в эти непростые для страны времена нужно ей помогать. И говорится не только об отправке на фронт. Секретарь СНБО отметил, что существует множество способов, способствующих ускорению победы в войне.

Он убежден, что крайне несправедливы те случаи, когда мужчины буквально пытаются бежать из Украины. К таким историям он относится очень отрицательно. Вместо этого с пониманием относится к тем, кто по определенным причинам не может быть мобилизован.

Поэтому он призвал тех, кто не может воевать, делать это другим способом. Данилов подчеркнул, что такие мужчины могут работать, помогать. Достаточно даже того факта, что вы платите налоги. Это ведь тоже положительно влияет не только на экономику государства, но и на его обороноспособность.

Достойно внимания – Данилов остро обратился к мужчинам, которые хотят убежать: смотрите видео