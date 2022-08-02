Ранее закон для педагогов предусматривал отсрочку в мобилизации для ученых и преподавателей. Однако говорилось только о тех, кто получил ученое звание или ученую степень.

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В 2022 году 29 июля закон дополнили. Следовательно, если научные, научно-педагогические и педагогические работники работают в учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кого не будут мобилизовать

Управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев объяснил, кого не будут мобилизовать на военную службу. Речь идет о следующих категориях:

мужчины, не имеющие научного звания;

те, кто имеет должность доцента и профессора, но не имеет соответствующих званий;

старшие научные сотрудники;

старшие преподаватели и преподаватели без научного звания и ученой степени;

преподаватели, работающие на должностях преподавателей после завершения обучения на третьем уровне высшего образования, но до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD).

Авторы законопроекта объясняют, что Украине важно сохранить кадровый потенциал. Это часть послевоенного восстановления.

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Какие документы нужны ученым для отсрочки

Несмотря на отсрочку призыва, педагоги все еще могут получить повестки. Чтобы подтвердить свое право, ученым следует подготовить документы. В частности, речь идет о справке из структурного подразделения образования райгосадминистрации о месте работы, должности и загруженности и копии документа о специальности.

Мобилизация студентов

Аспиранты и студенты не подлежат призыву. Однако это не означает, что военнообязанные соискатели могут выезжать за границу.

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