Раніше законом для педагогів передбачали відстрочку у мобілізації для науковців та викладачів. Однак мовилось лише про тих, хто отримав вчене звання чи науковий ступінь.

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У 2022 році, 29 липня, закон доповнили. Відтак, якщо наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники працюють в установах та організаціях, закладах вищого, професійного вищого, професійного (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Кого не мобілізуватимуть

Керівний партнер ЮК "ВОЛХВ" Олександр Навальнєв пояснив, кого не мобілізуватимуть на військову службу. Мовиться про такі категорії:

чоловіки, що не мають наукового звання;

ті, хто має посаду доцента та професора, але не має відповідних звань;

старші наукові співробітники;

старші викладачі та викладачі без наукового звання та наукового ступеня;

викладачі, що працюють на посадах викладачів після завершення навчання на третьому рівні вищої освіти, але до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

Автори законопроєкту пояснюють, що Україні важливо зберегти освітній кадровий потенціал. Це є частиною повоєнного відновлення.

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Які документи потрібні науковцям для відстрочення

Попри відтермінування призову, освітяни все ще можуть отримати повістки. Щоб підтвердити своє право науковцям слід підготувати документи. Зокрема, мовиться про довідку зі структурного підрозділу освіти райдержадміністрації про місце роботи, посаду та завантаженість і копію документа про спеціальність.

Мобілізація студентів

Аспіранти та студенти не підлягають під призов. Проте це не означає, що військовозобов'язані здобувачі освіти можуть виїжджати за кордон.

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