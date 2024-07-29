Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что правила пересечения границы военнообязанными не менялись, передает 24 Канал.

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Ограничат ли женщинам выезд из Украины

Ограничения на границе касаются только мужчин, граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Для других категорий – женщин, юношей – запретов для пересечения границы нет,

– пояснил Демченко, отметив, что этой информацией очень часто пытаются спекулировать.

С 1 августа женщин медицинских специальностей, которые не обновили данные в ТЦК до 16 июля, могут штрафовать. В то же время пограничники не будут проверять информацию о том, обновили ли военнообязанные гражданки персональные сведения в военкоматах. Итак, женщины могут беспрепятственно выезжать из Украины.

Если будут какие-то изменения в правилах пересечения, ГПСУ обязательно проинформирует.

Напомним, что до 16 июля женщины следующих специальностей должны были обновить данные: