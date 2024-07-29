Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону наголосив, що правила перетину кордону військовозобов'язаними не змінювалися, передає 24 Канал.

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Чи обмежать жінкам виїзд з України

Обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків, громадянів України у віці від 18 до 60 років.

Для інших категорій – жінок, юнаків – заборон для перетину кордону немає,
– пояснив Демченко, зазначивши, що цією інформацією дуже часто намагаються спекулювати.

З 1 серпня жінок медичних спеціальностей, які не оновили дані у ТЦК до 16 липня, можуть штрафувати. Водночас прикордонники не перевірятимуть інформацію про те, чи оновили військовозобов'язані громадянки персональні відомості у військкоматах. Отже, жінки можуть безперешкодно виїжджати з України.

Якщо будуть якісь зміни у правилах перетину, ДПСУ обов'язково проінформує.

Нагадаємо, що до 16 липня жінки наступних спеціальностей мали оновити дані:

  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична терапія;
  • фізична реабілітація;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • промислова фармацевтика;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • біомедична інженерія;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • фізіології та епідеміологія.
  • токсикологія;
  • фармакологія;