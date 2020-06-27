Украинские писатели посвящали много произведений своим любимым. Некоторые писатели и поэты видели в своих женах музу и вдохновение. Поэтому можно поблагодарить жен за шедевры украинской литературы.

24 канал подготовил подборку старых фотографий, на которых изображены жены известных украинских писателей.

Читайте также Старейшей – 140 лет: в Кропивницком открыли выставку уникальных рубашек – фото

Кем были жены известных писателей

Жена Ивана Франко

Ольга Франко – жена Ивана Франко, была общественным деятелем и выдавала вместе с Франком журнал "Жизнь и слово".

С самого начала их совместной жизни Ольга Франко не стала для своего мужа ни музой, ни источником вдохновения. Ольга была россиянкой, поэтому и семья, и друзья Франко при каждой возможности упрекали его по этому поводу, а также жену писателя не приняло и галицкое общество.

Супруги воспитывали четверых детей – Андрея, Петра, Тараса и Анну. Но в 1913 году старший сын Андрей неожиданно умер.

Супружескую жизнь Франко нельзя назвать счастливой: материальная нищета, домашнее нещастье и враждебное отношение к Ольге. Все это привело к тому, что в 1914 году ее госпитализировали в "психушку" на улице Кульпарковской с психическим расстройством.



Иван Франко вместе с Ольгой / Фото: wikipedia.org

Жена Пантелеймона Кулиша

Александра Белозерская-Кулиш – украинская писательница, которая имела псевдонимы А. Нечуй-Ветер и Анна Барвинок. Она была женой известного украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

Кулиш был старше Александры на 9 лет. После ареста мужа, когда произошел разгром Кирилло-Мефодиевского общества, Александра родила мертвого ребенка и после этого больше детей не имела.

Александра Белозерская-Кулиш участвовала в развитии философии, основанной на украинской государственности. Также она является автором рассказов из крестьянской жизни: "Пьяница", "Домашняя беда", "Молодича борьба", "Русалка".



Жена Пантелеймона Кулиша / Фото: ukrinform.ua

Жена Панаса Мирного

Александра Шейдеман вышла замуж за Афанасия Рудченко в 1889 году. А познакомились будущие супруги Рудченко на субботних литературных вечерах у полтавского этнографа Василенко.

Александре Шейдеман тогда было 26, а Афанасию Рудченко – 40 лет. Александра была капитанской дочкой и генеральской сестрой.

Супруги воспитывали четырех сыновей Виктора, Михаила, Юрия и Леонида.



Александра Шейдеман и Панас Рудченко / Фото: archive.kolo.poltava.ua

Жена Миколы Хвылевого

Юлия Уманцева была женой украинского поэта и прозаика Миколы Хвылевого. Она имела дочь Любу, которой Николай Фитилёв относился как к родной.

По слухам других писателей, Микола Хвылевой не любил Юлию, но был обязан ей жизнью. Уманцева – это прототип товарища Жучка с его рассказа "Кот в сапогах".



Юлия Уманцева / Фото: proslovo.com

Жена Николая Бажана

Доктор медицинских наук, патофизиолог Нина Лауэр познакомилась с будущим мужем поэтом Николаем Бажаном на вечере актера МХАТа Василия Качалова в киевском Доме Красной Армии.

Она была уже второй женой Николая Бажана. Предыдущая жена Гаина Коваленко дала много поэту для развития, но семейная жизнь у них не сложилась. А уже с Ниной Лауэр Николай Бажан прожил полвека.



Нина Лауэр, жена поэта / Фото: esu.com.ua

Жена Василия Стуса

Василий Стус женился на своей избраннице Валентине Попелюх в 1965 году. Папелюх работала инженером на авиастроительном заводе имени Антонова.

Она вместе с сыном Дмитрием была ответственна за передачу большинства рукописей своего мужа в Институт литературы имени Тараса Шевченко после обретения независимости Украины в 1991 году.



Валентина Попелюх – жена Василия Стуса / Фото: angelfire.com