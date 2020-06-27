Українські письменники присвячували багато творів своїм коханим. Деякі письменники та поети бачили в своїх дружинах музу та натхнення. Тому можна подякувати дружинам за шедеври української літератури.

24 канал підготував підбірку старих фотографій, на яких зображені дружини відомих українських письменників.

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Ким були дружини відомих письменників

Дружина Івана Франка

Ольга Франко – дружина Івана Франка була громадською діячкою та видавала разом із Франком журнал "Житє і слово".

Зі самого початку їхнього подружнього життя Ольга Франко не стала для свого чоловіка ні музою, ні джерелом натхнення. Ольга була росіянкою, тому і родина, і друзі Франка при кожній нагоді докоряли йому стосовно цього, а також дружину письменника не прийняло й галицьке суспільство.

Подружжя виховувало чотирьох дітей – Андрія, Петра, Тараса та Анну. Але у 1913 році старший син Андрій несподівано помер.

Подружнє життя Франків не можна назвати щасливим: матеріальні нестатки, хатні злидні і вороже ставлення до Ольги. Все це призвело до того, що у 1914 році її госпіталізували в "божевільню" на вулиці Кульпарківській з психічним розладом.



Іван Франко разом із Ольгою / Фото: wikipedia.org

Дружина Пантелеймона Куліша

Олександра Білозерська-Куліш – українська письменниця, яка мала псевдоніми А. Нечуй-Вітер і Ганна Барвінок. Вона була дружиною відомого українського письменника Пантелеймона Куліша.

Куліш був старшим за Олександру на 9 років. Після арешту чоловіка, коли стався розгром Кирило-Мефодіївського товариства, Олександра народила мертву дитину і після цього більше дітей не мала.

Олександра Білозерська-Куліш брала участь у розвитку філософії, ґрунтованої на українській державності. Також вона є авторкою оповідань із селянського життя: "П'яниця", "Хатнє лихо", "Молодича боротьба", "Русалка".



Дружина Пантелеймона Куліша / Фото: ukrinform.ua

Дружина Панаса Мирного

Олександра Шейдеман вийшла заміж за Панаса Рудченка у 1889 році. А познайомилось майбутнє подружжя Рудченків на суботніх літературних вечорах у полтавського етнографа Василенка.

Олександрі Шейдеман тоді було 26, а Панасу Рудченко – 40 років. Олександра була капітанською донькою та генеральською сестрою.

Подружжя виховувало чотирьох синів: Віктора, Михайла, Юрія та Леоніда.



Олександра Шейдеман і Панас Рудченко / Фото: archive.kolo.poltava.ua

Дружина Миколи Хвильового

Юлія Уманцева була дружиною українського поета та прозаїка Миколи Хвильового. Вона мала доньку Любу, до якої Микола Фітільов ставився як до рідної.

За чутками інших письменників, Микола Хвильовий не любив Юлію, але був зобов’язаний їй життям. Уманцева – це прототип товариша Жучка з його оповідання "Кіт у чоботях".



Юлія Уманцева / Фото: proslovo.com

Дружина Миколи Бажана

Доктор медичних наук, патофізіолог Ніна Лауер познайомилась із майбутнім чоловіком поетом Миколою Бажаном на вечорі актора МХАТу Василя Качалова у київському Будинку Червоної Армії.

Вона була вже другою дружиною Миколи Бажанова. Попередня дружина Гаїна Коваленко дала багато поету для розвитку, але сімейне життя в них не склалось. А вже з Ніною Лауер Микола Бажанов прожив пів століття.



Ніна Лауер, дружина поета / Фото: esu.com.ua

Дружина Василя Стуса

Василь Стус одружився зі своєю обраницею Валентиною Попелюх у 1965 році. Папелюх працювала інженером на авіабудівельному заводі імені Антонова.

Вона разом із сином Дмитром була відповідальною за передачу більшості рукописів свого чоловіка до Інституту літератури імені Тараса Шевченка після здобуття незалежності України у 1991 році.



Валентина Попелюх – дружина Василя Стуса / Фото: angelfire.com