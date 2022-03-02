Как выглядит обстрелянное село Небелица в Киевской области: кадры разрушений
2 марта 2022 , 12:21Читати новину українською
Село Небелица почти на границе между Киевской и Житомирской областями на дороге в столицу. Российские оккупанты решили снизить и это село.
В сети опубликовали видео разрушенных домов в селе Небелица.
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На видео также показали места, куда попали снаряды – там немалые воронки.
Видео последствие обстрела села российскими оккупантами
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