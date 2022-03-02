Как выглядит обстрелянное село Небелица в Киевской области: кадры разрушений

2 марта 2022 , 12:21
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Село Небелица почти на границе между Киевской и Житомирской областями на дороге в столицу. Российские оккупанты решили снизить и это село.

В сети опубликовали видео разрушенных домов в селе Небелица.

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На видео также показали места, куда попали снаряды – там немалые воронки.

Видео последствие обстрела села российскими оккупантами 

 

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Автор: Ігор Саджениця