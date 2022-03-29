Как выглядит разбомбленный Харьков, – болезненные кадры от 24 канала

Харьков продолжает сражаться с российскими оккупантами. Но изверги не прекращают обстреливать город. Как сейчас выглядит разрушенный Харьков – в материале.

С начала войны с 24 февраля в Харькове не было ни одного спокойного дня. Российские оккупанты уничтожают с неба не только объекты военной инфраструктуры, но и жилые дома, где жили мирные харьковчане.

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Обломки вражеских снарядов лежат вблизи подъездов гражданских домов, а сами дома – в руинах.

Оставшиеся в городе люди координируются, чтобы оказывать помощь нуждающимся – в город не может доехать помощь. Волонтеры – и взрослые, и малые – помогают жителям города едой и медикаментами.

10-летняя девочка вместе с мамой наравне с другими оказывает помощь – правда, не людям, а бездомным животным, многие из которых сейчас потеряли семью и дом.

А в одном из домов живет незрячий дедушка, который не может спуститься в укрытие. Поэтому он просто остается в квартире, а в минуты покоя играет на своей свирели.

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