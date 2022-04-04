Как выглядит сожженная оккупантами "Мрия": ужасные фото из Гостомеля

Киевский фотограф Эдуард Крыжановский показал фотографии уничтоженного Ан-225 "Мрия", который оккупанты сожгли в начале полномасштабной войны в Гостомеле.

На фото видны ужасные последствия обстрелов россиян. "Мрия" полностью уничтожена – самый большой самолет в мире больше никогда не сможет взлететь в небо.

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Эдуард Крыжановский опубликовал фото руин, которые остались от Гостомельского аэропорта и "Мрии". Кроме самого самолета повреждены ангар и местные пристройки.

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