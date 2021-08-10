75 килограммов веса и 170 сантиметров роста: как выглядит средний украинец

В Государственной службе статистики обнародовали портрет среднестатистического украинца и украинки. Результаты опроса получили в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

Как выглядит средний украинец

Согласно результатам опроса, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 сантиметров. У украинок средний рост составляет 164 сантиметра, а у украинцев – 175.

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В среднем вес украинцев составляет 75 килограммов: 71 килограмм у женщин, 80 – у мужчин. Эти показатели не изменились по сравнению с 2020 годом.

Ожирение у 16% украинцев, крайнее ожирение – 0,5%. В общем избыточная масса тела есть у 40% граждан. Зато 1,2% украинцев имеют заниженную массу тела. В Украине нормальную массу тела зафиксировали у 42,4% человек.

Статистика образования в Украине

Кроме того, Государственная служба статистики оценила другие социально-демографические характеристики домохозяйств. В частности, уровень образования. Почти 30% населения Украины имеют образование не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования.

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Говорится о доле населения в возрасте от 25 лет. В то же время средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.