Как выглядит VIP-поезд, которым иностранные лидеры приезжают в Киев: интересные фото

После нападения России на Украину иностранные лидеры, желающие посетить столицу, вынуждены отказаться от авиаперелетов. Они путешествуют на комфортном поезде, созданном в 2014 году для vip-туристов, которые хотели поехать в Крым.

В поезде есть большая кровать, душ и туалет. В другой части вагона – столовая, где можно проводить переговоры.

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Как выглядит поезд, которым путешествуют иностранные лидеры

Вагон-салон, в котором сейчас путешествуют иностранные лидеры, был создан в 2014 году для доставки vip-туристов в Крым. Его успели использовать по назначению всего 2 или 3 раза до того, как Россия захватила полуостров. До аннексии этот вагон был прицеплен к раскладным поездам Киев – Симферополь и Киев – Севастополь.

В части столовой есть большой видеомонитор. Рядом находится мягкое купе, где могут разместиться 4 человека. Обычно там спят охранники или няни. Кроме того, в вагоне есть спальня с двуспальной кроватью размера king-size. Рядом с ней – большая ванная комната с туалетом и душем. В спальне есть халаты, тапочки и чистые полотенца.

Первыми иностранными лидерами, которые ехали в VIP-вагоне в Киев, были:

премьер-министр Словении Янез Янша,

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий,

вице-премьер Польши Ярослав Качиньский,

премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Позже этим поездом в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во время путешествия он записал видео, в котором назвал железнодорожников "железными людьми", которые обеспечивают движение поездов, несмотря на опасность военного времени.

Последними пассажирами VIP-вагона были президент Латвии Эгилс Левитс, президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Алар Карис и президент Литвы Гитанас Науседа. Они посетили Киев 13 апреля.

Смотрите фото с VIP-поезда, на котором иностранные лидеры приезжают в Киев / Фото "Радио Свобода", пресс-службы президента Польши, скриншот с видео Бориса Джонсона

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