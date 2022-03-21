Как выглядят дома в Одесской области, которые утром обстреляли с моря

21 марта 2022 , 11:56
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Источник:

ГСЧС Украины

Сегодня утром, 21 марта, оккупанты с кораблей обстреляли Одессу. В результате этих обстрелов повреждены несколько домов.

Спасатели сейчас ликвидируют последствия вражеского обстрела.

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ГСЧС Украины опубликовали фото домов, которые получили повреждения.

 

Напомним, представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что, к счастью, никто из людей во время обстрелов не пострадал.

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Автор: Марта Пономаренко