Как выглядят дома в Одесской области, которые утром обстреляли с моря
21 марта 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Сегодня утром, 21 марта, оккупанты с кораблей обстреляли Одессу. В результате этих обстрелов повреждены несколько домов.
Спасатели сейчас ликвидируют последствия вражеского обстрела.
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ГСЧС Украины опубликовали фото домов, которые получили повреждения.
Напомним, представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что, к счастью, никто из людей во время обстрелов не пострадал.
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