"Выгнали оккупантов как тараканов": Харьков под надежной защитой украинских сил
Несмотря на активную атаку Харькова, врагу не удалось достичь никаких своих целей. Город под надежной защитой, нападение российских оккупантов отбито.
Украинским защитникам удалось отразить атаку российских оккупантов на Харьков. Колонны с техникой уничтожены, а диверсионные группы ликвидированы.
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Харьков под надежной защитой
Украинским защитникам удалось остановить фуры с российскими солдатами и "разогнать оккупантов как тараканов".
Также ребятам удается контролировать Северную Салтовку, которую обстреливает враг. Также наши силы заняли Дергачи и Чугуев. У украинских сил есть четкий план, как прогнать оккупантов из Харькова.
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