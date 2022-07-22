Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что не до конца понятно, почему это произошло именно сейчас, а не в 2018 году, например.

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Действительно, ситуация с лишением украинского гражданства Коломойского и Рабиновича выглядит несколько странно. Мы можем предположить, что формальным условием для принятия такого решения было именно множественное гражданство, запрещенное в Украине,

– говорит Владимир Фесенко.

"В этом списке немало людей из Одессы и Одесской области, почему так – опять непонятно. Видим, что вопросов у нас больше, чем ответов. По-моему, все же нужны определенные объяснения", – говорит политолог.

У нас демократическое общество, несмотря на то, что идет война, и такие решения точно нужно объяснять, чтобы не появлялись какие-то конспирологические истории, добавляет он.

Я не сторонник конспирологических теорий, поэтому не могу согласиться с тем, что лишение гражданства выгодно Коломойскому или Рабиновичу,

– отмечает политолог.

По его словам, украинское законодательство позволяет возбуждать уголовные производства даже в отношении граждан других государств, если они совершили преступление на территории Украины.

Владимир Фесенко о лишении украинского гражданства одиозных персон: смотрите видео

Коломойского, Рабиновича и Корбана лишили украинского гражданства

Еще в 2014 году, будучи главой Днепропетровской ОГА, Игорь Коломойский признал, что, кроме гражданства Украины, у него так же есть паспорта Кипра и Израиля.

Кроме того, Коломойский может попасть под действие закона об олигархах. Сам бизнесмен заявлял, что этот закон его устраивает, более того, он ему выгоден.

Справка. Закон о создании реестра олигархов в Украине продолжает действовать. По данным СНБО, под признаки олигарха в Украине подпадают 86 человек.

Рабинович вообще может быть осужден, ведь он был депутатом ОПЗЖ, которая активно призывала в Украину "русский мир" и распространяла российские нарративы.