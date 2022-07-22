Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Владимир Фесенко. Он также отметил, что не до конца понятно, почему это произошло именно сейчас, а не в 2018 году, например.
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Действительно, ситуация с лишением украинского гражданства Коломойского и Рабиновича выглядит несколько странно. Мы можем предположить, что формальным условием для принятия такого решения было именно множественное гражданство, запрещенное в Украине,
– говорит Владимир Фесенко.
"В этом списке немало людей из Одессы и Одесской области, почему так – опять непонятно. Видим, что вопросов у нас больше, чем ответов. По-моему, все же нужны определенные объяснения", – говорит политолог.
У нас демократическое общество, несмотря на то, что идет война, и такие решения точно нужно объяснять, чтобы не появлялись какие-то конспирологические истории, добавляет он.
Я не сторонник конспирологических теорий, поэтому не могу согласиться с тем, что лишение гражданства выгодно Коломойскому или Рабиновичу,
– отмечает политолог.
По его словам, украинское законодательство позволяет возбуждать уголовные производства даже в отношении граждан других государств, если они совершили преступление на территории Украины.
Владимир Фесенко о лишении украинского гражданства одиозных персон: смотрите видео
Коломойского, Рабиновича и Корбана лишили украинского гражданства
Еще в 2014 году, будучи главой Днепропетровской ОГА, Игорь Коломойский признал, что, кроме гражданства Украины, у него так же есть паспорта Кипра и Израиля.
Кроме того, Коломойский может попасть под действие закона об олигархах. Сам бизнесмен заявлял, что этот закон его устраивает, более того, он ему выгоден.
Рабинович вообще может быть осужден, ведь он был депутатом ОПЗЖ, которая активно призывала в Украину "русский мир" и распространяла российские нарративы.