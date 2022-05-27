Выгорание бурятов: почему Россия не ценит своих "героев"

Его звали Лаптев, Денис. Ему было 37 лет, и он был всего лишь сержантом в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он из Мухоршибирского района в Бурятии, что уже звучит как диагноз.

Боевой путь "боевого бурята"

За его плечами Чечня и Сирия, но опыт этих локальных операций не помог в Украине, где противник имеет артиллерию и современные ПТРК.

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5 апреля он сгорел заживо в Украине в своем БМП, но об этом написали как о победе:

"Получив ранение, Денис ценою собственной жизни принял решение остаться в горящей боевой машине, тем самым обеспечив прикрытие и эвакуацию своих боевых товарищей, – рассказывает вдова. – До последнего он героически отстреливался в уже охваченной огнём машине. Благодаря подвигу, сильному духу моего мужа, целой роте солдат удалось спастись. Он обеспечил им отход".

Не герой

Командование захотело дать ему "Звезду Героя". Пока его хоронили и прибивали на все местные генделики памятные доски, бурятская пресса начала писать о герое как о свершившемся факте.

Бесславный конец "боевого бурята" / Скриншот

Но в конце концов ему выдали посмертно, как и всем остальным, всего-навсего "Орден Мужества". Теперь бурятская пресса в шоке и возмущается.

Но можно понять московских чиновников. Если всем начать раздавать звезды героев, то придется переименовать все улицы и школы в России. Все эти "победы" пишутся уже задним числом в штабных сводках – там каждый второй или стаю "Байрактаров" сбил "Орланом", или собственными руками перехватывал "Джавелины" или "Стугны".

Плюс, будем откровенны, он всего лишь сержант. И для московских военных чиновников он всего-навсего бурят Лаптев.