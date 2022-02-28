Выгорело все дотла: харьковская школа после вчерашнего обстрела – жуткие фото
28 февраля 2022 , 13:49Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
После вчерашних пожаров и обстрелов школа №134 в Харькове полностью сгорела. В сети появились ужасные фото того, что осталось от образовательного учреждения.
Российские оккупанты совершили несколько обстрелов в Харькове. Пострадала инфраструктура – городская школа №134 сгорела до основания.
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Регулярно в Харькове звучит воздушная тревога, а российские диверсанты терроризируют город, уничтожая архитектуру и инфраструктуру города.
Разрушенная школа в Харькове / Фото ХС
Разрушенная школа в Харькове / Фото ХС
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