Закон о создании реестра олигархов в Украине продолжает действовать. Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он уверен, что уже в ближайшее время примеру Ахметова последуют и другие.

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Кроме того, будет еще больше заявлений, связанных с законом об олигархах, ведь количество людей, которые войдут в реестр напрямую, зависит от того, как олигархи будут избавляться от своих активов, чтобы не соответствовать прописанным критериям.

Прекратить действие олигархически-клановой экономики – это вопрос номер 1. Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не хоронили его и не влияли через деньги на политиков. Сейчас у нас есть шанс в конце концов стать цивилизованной страной,

– объяснил Данилов.