Закон о создании реестра олигархов в Украине продолжает действовать. Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он уверен, что уже в ближайшее время примеру Ахметова последуют и другие.
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Кроме того, будет еще больше заявлений, связанных с законом об олигархах, ведь количество людей, которые войдут в реестр напрямую, зависит от того, как олигархи будут избавляться от своих активов, чтобы не соответствовать прописанным критериям.
Прекратить действие олигархически-клановой экономики – это вопрос номер 1. Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не хоронили его и не влияли через деньги на политиков. Сейчас у нас есть шанс в конце концов стать цивилизованной страной,
– объяснил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в этом вопросе каждый должен выбирать свой путь, но уже и у Ахметова появилось понимание, каким образом нужно действовать.
После победы откроется еще больше интересных фактов об олигархах
"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – отметил он.
Данилов рассказал, что среди украинских олигархов были и такие, что накануне войны отправились куда-то на частных самолетах. Он сравнил их с мигрирующими птицами.
Когда война закончится, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное,
– убежден секретарь СНБО.
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Вопрос олигархов – это вопрос морали
По мнению Данилова, важным в этой теме является вопрос морали. В качестве примера он привел пророссийскую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую официально запретили в Украине.
Секретарь СНБО заявил, что эта ОПЗЖ напрямую работала с российской федерацией, а 90 процентов ее представителей являются сторонниками русского мира. Следовательно, ее члены фактически являются сообщниками россиян, которые убивают сейчас украинцев, насилуют, мародерят и совершают другие ужасы.
Данилов объяснил, что сейчас, когда представители ОПЗЖ взяли себе другое название, в Верховной Раде происходит "цирк". Кроме того, они обратились в суд, чтобы оспорить запрет.
Наши парни гибнут на фронте. А наши славные суды будут принимать такие решения? Давайте посмотрим на реакцию общества. Особенно в отношении таких партий, как ОПЗЖ, Партия Шария и других, которые в российских сапогах ходят по нашей земле,
– подытожил Данилов.
Эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео
Что известно о законе об олигархах: коротко
- Закон об олигархах был принят еще в ноябре 2021 года.
- Согласно ему олигархами считаются люди, имеющие значительный экономический и политический вес в обществе, а также соответствуют по крайней мере 3 из 4 определенных критериев.
- Среди них – участие в политической жизни, существенное влияние на СМИ, статус конечного бенефициарного собственника субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на рынке, и подтвержденная стоимость активов и субъектов хозяйствования, превышающая 1 миллион прожиточных минимумов.
- Закон призван ограничить влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь государства.