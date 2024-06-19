Об этом рассказал командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук. По его словам, ранее таких операций в ВСУ не было.

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Маневр с отступлением

"Мы понимали, что если мы посыпемся, то полутора-двухтысячная группировка украинских войск окажется в полном окружении. И это была самая тяжелая операция. Кажется, таких операций в ВСУ не было, потому что тогда моему батальону пришлось делать маневр с отступлением", – отметил Кухарчук.

Он также объяснил, почему этот маневр самый сложный. По словам военного, любой маневр с отступлением всегда "предусматривает не отступление, а бегство подразделения".

Нам пришлось дождаться полного выхода украинских войск из Авдеевки, и только после этого мой батальон выходил оттуда. Мы были отрезаны от бригады, находившейся в этот момент на Коксохиме и так же там держала оборону (и так же им было очень трудно),

– отметил командир.

Интенсивность боев самая высокая за историю боев

Кухарчук уточнил, что тогда на украинских военных наступало 7 бригад противника, и интенсивность боев была самой высокой за всю историю войны.

"Было очень тяжело, было очень морально тяжело. Но нам есть чем гордиться. Мы эту историю докрутили до конца с минимальными потерями. И ни одного раненого мы не оставили в Авдеевке", – отметил командир.

Справочно. Украинские войска 17 февраля 2024 года вышли из Авдеевки. О решении сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. С 2014 года и до этого момента Авдеевка была ближайшим к Донецку городом под контролем украинской армии.