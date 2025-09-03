Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий Святослава "Калины" Паламара в интервью "Украинской правды".

Что рассказал боец о выходе из "Азовстали"?

Во время выхода воинов из "Азовстали" были генералы ГРУ и военное командование. Непосредственно с ними общался командир "Редис". Также были представители украинских спецслужб. Тогда на заводе было много гражданских, и "Калина" обращался ко всему миру об их эвакуации.

Журналист спросил у бойца, что он переживал, когда враг забирал командира бригады в неизвестное место без оружия и охраны.

"Калина" объяснил, что в тот момент переживал весь личный состав. В то же время, по словам заместителя командира "Азова", "Редис" человек взвешенный и довольно хладнокровный в таких сложных ситуациях – он понимал все риски. Он принял такое решение, и оно было действительно важным.

"То есть если бы с Редисом, не дай Бог, что-то тогда произошло, вы бы рубились там до конца?" – Спросил журналист.

Святослав "Калина" заметил, что все и так хотели рубиться до конца. "Редис же вёл переговоры не о нашей сдаче в плен, а о том, чтобы эвакуировать раненых на "большую землю". Если бы это удалось сделать, ситуация была бы совсем другой", – сказал он.

Что "Калина" рассказал о Покровском направлении?