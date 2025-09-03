Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий Святослава "Калины" Паламара в интервью "Украинской правды".
Что рассказал боец о выходе из "Азовстали"?
Во время выхода воинов из "Азовстали" были генералы ГРУ и военное командование. Непосредственно с ними общался командир "Редис". Также были представители украинских спецслужб. Тогда на заводе было много гражданских, и "Калина" обращался ко всему миру об их эвакуации.
Журналист спросил у бойца, что он переживал, когда враг забирал командира бригады в неизвестное место без оружия и охраны.
"Калина" объяснил, что в тот момент переживал весь личный состав. В то же время, по словам заместителя командира "Азова", "Редис" человек взвешенный и довольно хладнокровный в таких сложных ситуациях – он понимал все риски. Он принял такое решение, и оно было действительно важным.
"То есть если бы с Редисом, не дай Бог, что-то тогда произошло, вы бы рубились там до конца?" – Спросил журналист.
Святослав "Калина" заметил, что все и так хотели рубиться до конца. "Редис же вёл переговоры не о нашей сдаче в плен, а о том, чтобы эвакуировать раненых на "большую землю". Если бы это удалось сделать, ситуация была бы совсем другой", – сказал он.
Что "Калина" рассказал о Покровском направлении?
Также во время интервью воин рассказал, что проблема Покровского направления в том, что сейчас там действует 51 и 8 армия России. А у них нет особых проблем с пополнением личного состава.
"Мы их разбиваем, они заходят на восстановление, дальше быстро пополняются и снова заходят. Но в целом ситуация намного лучше, чем была до того момента, когда мы туда зашли", – объяснил Паламар.
"Как можно было увидеть даже на карте DeepState, враг там продвигался. Нам удалось улучшить управление и организацию войск, улучшить оборону", – заметил воин.