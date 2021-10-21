Выход из-под британской короны: Барбадос избрал президента

Парламент Барбадоса избрал первого в истории страны президента. Им стала бывший генерал-губернатор Сандра Мэйсон.

Таким образом парламент реализовал идею выхода страны из-под британской короны. Отныне королева Елизавета II не будет монархом этого государства.

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Инаугурация пройдет на День независимости

Кандидатуру Сандры Мэйсон поддержали обе палаты парламента Барбадоса. До этого политик почти месяц исполняла обязанности главы государства.

Таким образом Мэйсон стала первым президентом Барбадоса. Инаугурация нового лидера запланирована на 30 ноября – тогда страна будет отмечать 55-ю годовщину независимости страны.

Избрание президента фактически означает выход страны из состава Британского содружества.

Стремление избавиться от колониального прошлого

О выходе Барбадоса из-под британской короны стало известно еще в сентябре 2021 года. Парламент страны поддержал поправки в Конституцию, согласно которым, до 30 ноября страна должна стать республикой.

Уже с 30 сентября генерал-губернатор Сандра Мэйсон начала выполнять обязанности президента страны. Политик прокомментировала решение парламента как желание избавиться от колониального прошлого.

Пришло время окончательно оставить наше колониальное прошлое позади. Барбадосцы хотят иметь собственного главу государства. Мы уверены в том, кто мы есть и чего мы можем достичь,

– заявила Мэйсон.

Премьер-министр страны Миа Моттли заявила, что решение о выходе из британской монархии является тщательно продуманным, а переговоры по нему вели еще с 1998 года.

Британская королева является монархом стран Содружества, в состав которого пока входит сама Великобритания и еще 15 стран, которые когда-то были ее колониями. Среди этих стран Австралия, Канада, Новая Зеландия, Ямайка и другие.