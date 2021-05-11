Законопроект о прекращении участия в договоре об открытом небе, который внес Владимир Путин в Госдуму, позволит скрыть от мира его военные маневры. Так глава Кремля готовится к встрече с Джо Байденом.

Подобные шаги российского президента похожи на один из векторов подготовки к встрече с американским главой. Такое мнение высказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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По его словам, Байден уже анонсировал, что Соединенные Штаты готовы к переговорам по новым соглашениям с Россией и, возможно, с Китаем. Речь идет о нераспространении ракет среднего и малого радиуса действия. Кроме того, и о ведении и контроле ядерного оружия.

Обратите внимание! США вышли из этого же договора в ноябре 2020 года. Впрочем, тогда они объяснили, что делают это из-за того, что Россия нарушает свои обязательства.

"В принципе, сейчас диалог о возвращении к этому вопросу могут возобновить. Возможно, будут говорить также и об открытом небе и подписании новых соглашений", – считает Мусиенко.

Поэтому Россия и ввела это в рамках подготовки к этой встрече. Путину не очень удобно говорить о том, что речь будет идти только об оккупированном Крыме или Донбассе, для него это невыгодные темы,

– добавил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований также пояснил, что так Путин пытается формировать повестку дня. Все для того, чтобы во время того, как он будет отчитываться о переговорах не проболтаться об Украине.

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