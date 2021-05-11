Путину неудобно говорить с Байденом об Украине, – Мусиенко о выходе из договора об открытом небе
Законопроект о прекращении участия в договоре об открытом небе, который внес Владимир Путин в Госдуму, позволит скрыть от мира его военные маневры. Так глава Кремля готовится к встрече с Джо Байденом.
Источник:24 канал
Подобные шаги российского президента похожи на один из векторов подготовки к встрече с американским главой. Такое мнение высказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.
Подробнее Путин хочет выйти из Договора об открытом небе: будет летать, где вздумается
По его словам, Байден уже анонсировал, что Соединенные Штаты готовы к переговорам по новым соглашениям с Россией и, возможно, с Китаем. Речь идет о нераспространении ракет среднего и малого радиуса действия. Кроме того, и о ведении и контроле ядерного оружия.
"В принципе, сейчас диалог о возвращении к этому вопросу могут возобновить. Возможно, будут говорить также и об открытом небе и подписании новых соглашений", – считает Мусиенко.
Поэтому Россия и ввела это в рамках подготовки к этой встрече. Путину не очень удобно говорить о том, что речь будет идти только об оккупированном Крыме или Донбассе, для него это невыгодные темы,
– добавил он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований также пояснил, что так Путин пытается формировать повестку дня. Все для того, чтобы во время того, как он будет отчитываться о переговорах не проболтаться об Украине.
Мусиенко о выходе России из договора об открытом небе: смотрите видео 24 канала
Что известно о договоре об открытом небе
- Рассмотреть денонсацию Россией договора об открытом небе планируют 11 мая.
- Эта сделка работает почти 30 лет. Она дает право участникам договора совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
- По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение России выйти из договора об открытом небе связано с тем, что из этого соглашения вышли США.
Поделиться новостью