Фейк о выходе россиян на границу Днепропетровщины: в DeepState объяснили, что на российском фото
- Фото с российским флагом на пикапе, запутавшемся в колючей проволоке, использовали для фейка о выходе оккупантов на границу Днепропетровщины.
- В DeepState опровергли фейк, пояснив, что автомобиль принадлежал украинским бойцам, а фото сделали в районе Троицкого.
В сети распространяется фото оккупантов с российским флагом на пикапе, запутавшемся в колючей проволоке. Пропагандисты заявили о якобы "достижении" админграницы с Днепропетровской областью в районе Новониколаевки.
Вражеский фейк опровергли аналитики DeepState в среду, 21 мая, передает 24 Канал. Кроме того, там показали, что произошло с оккупантами на фотографии позже.
Смотрите также Целятся на две области, – полковник запаса спрогнозировал действия россиян во время летнего наступления
В DeepState опровергли российский фейк
По данным DeepState, автомобиль принадлежит украинским бойцам, которые ночью запутались в колючей проволоке. Утром туда добрались россияне, которые и сделали фотографии. Это произошло в районе населенного пункта Троицкое.
А на скриншоте вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей",
– добавили аналитики.