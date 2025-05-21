Фейк о выходе россиян на границу Днепропетровщины: в DeepState объяснили, что на российском фото

В сети распространяется фото оккупантов с российским флагом на пикапе, запутавшемся в колючей проволоке. Пропагандисты заявили о якобы "достижении" админграницы с Днепропетровской областью в районе Новониколаевки.

Вражеский фейк опровергли аналитики DeepState в среду, 21 мая, передает 24 Канал. Кроме того, там показали, что произошло с оккупантами на фотографии позже.

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В DeepState опровергли российский фейк

По данным DeepState, автомобиль принадлежит украинским бойцам, которые ночью запутались в колючей проволоке. Утром туда добрались россияне, которые и сделали фотографии. Это произошло в районе населенного пункта Троицкое.

А на скриншоте вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей",

– добавили аналитики.

Что произошло с россиянами, которые якобы "вышли" на границу Днепропетровщины / Фото DeepState