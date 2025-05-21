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24 Канал Новости Украины Фейк о выходе россиян на границу Днепропетровщины: в DeepState объяснили, что на российском фото
21 мая, 20:49
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Фейк о выходе россиян на границу Днепропетровщины: в DeepState объяснили, что на российском фото

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Фото с российским флагом на пикапе, запутавшемся в колючей проволоке, использовали для фейка о выходе оккупантов на границу Днепропетровщины.
  • В DeepState опровергли фейк, пояснив, что автомобиль принадлежал украинским бойцам, а фото сделали в районе Троицкого.

В сети распространяется фото оккупантов с российским флагом на пикапе, запутавшемся в колючей проволоке. Пропагандисты заявили о якобы "достижении" админграницы с Днепропетровской областью в районе Новониколаевки.

Вражеский фейк опровергли аналитики DeepState в среду, 21 мая, передает 24 Канал. Кроме того, там показали, что произошло с оккупантами на фотографии позже.

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В DeepState опровергли российский фейк

По данным DeepState, автомобиль принадлежит украинским бойцам, которые ночью запутались в колючей проволоке. Утром туда добрались россияне, которые и сделали фотографии. Это произошло в районе населенного пункта Троицкое.

А на скриншоте вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей",
– добавили аналитики.

Что произошло с россиянами, которые якобы "вышли" на границу Днепропетровщины / Фото DeepState 

К слову, заявления оккупантов опровергли также в Днепропетровской ОГА. По словам ее руководителя Сергея Лысака, враг пытается посеять панику и дестабилизировать ситуацию. "Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности", – подчеркнул чиновник.