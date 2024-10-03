Российские оккупанты пытались срезать этот выступ любой ценой. Это 24 Каналу отметил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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"Угледар – это такой город, который действительно держался. Там был важный десант, клин, который угрожал и мешал российскому наступлению на двух направлениях сразу. Россия пыталась срезать этот выступ любой ценой эти 2, 5 года", – подчеркнул он.

Обратите внимание! 2 октября 2024 года Силы обороны получили официальный приказ выйти из Угледара из-за угрозы окружения. Целью является сохранение личного состава и боевой техники, а также занятие позиций для ведения дальнейших действий.

По его словам, именно под Угледаром наибольшие потери российских танков. Там враг положил их огромное количество.

Этого выступления уже нет. Его уже не было во время штурма Угледара. Там на самом деле был очень важен контроль над трассой. Но уже достаточно долго эту трассу не контролируем ни мы, ни россияне,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Враг сосредоточится на Кураховском направлении

Кирилл Сазонов считает, что сейчас захватчики будут сосредоточены на Кураховском направлении. Потому что Покровское направление они должны остановить, пока не смогли взять Селидово.

Там тоже угроза с фланга и они не могут идти на Покровск. Первый армейский корпус и танковые силы, а это очень много, штурмуют Селидово и не могут его взять. Эта группировка, видимо, пойдет на Курахово и будет пробовать штурмовать то направление,

– предположил он.