Російські окупанти намагалися зрізати цей виступ за будь-яку ціну. Це 24 Каналу зауважив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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"Вугледар – це таке місто, яке справді трималося. Там був важливий десант, клин, який загрожував і заважав російському наступу на двох напрямках відразу. Росія намагалась зрізати цей виступ за будь-яку ціну ці 2, 5 роки", – підкреслив він.

Зверніть увагу! 2 жовтня 2024 року Сили оборони отримали офіційний наказ вийти з Вугледара через загрозу оточення. Метою є збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття позицій для ведення подальших дій.

За його словами, саме під Вугледаром найбільші втрати російських танків. Там ворог поклав їх величезну кількість.

Цього виступу вже нема. Його вже не було під час штурму Вугледара. Там насправді був дуже важливий контроль над трасою. Але вже досить довго цю трасу не контролюємо ані ми, ані росіяни,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Ворог зосередиться на Курахівському напрямку

Кирило Сазонов вважає, що зараз загарбники будуть зосереджені на Курахівському напрямку. Тому що Покровський напрямок вони мусять зупинити, доки не змогли взяти Селидове.

Там теж загроза з флангу і вони не можуть йти на Покровськ. Перший армійський корпус та танкові сили, а це дуже багато, штурмують Селидове і не можуть його взяти. Це угрупування, мабуть, піде на Курахове та буде пробувати штурмувати той напрямок,

– припустив він.