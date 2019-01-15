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      Выход России из Совета Европы может оказать негативные последствия для российских граждан

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      Выход России из Совета Европы: какие последствия для граждан России
      Гайко Маас / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предостерег от выхода России из Совета Европы. Он подчеркнул, что граждане РФ больше всего пострадают от такого шага.

      Об этом сообщило издание Die Wel.

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      По словам Мааса, с выходом России из Совета Европы российские граждане также потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека, тогда как суд в Страсбурге является "важным органом для российского гражданского общества".

      Маас заявил, что он с опаской наблюдает, как Россия все больше отходит от организации.

      Россия с 2017 года не платит взносы, которые составляют 7 процентов бюджета Совета Европы. Москва выдвинула ультиматум, согласно которому выплаты продолжатся только после полного восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ.

      В случае, если Россия не изменит ситуацию, согласно уставу Совета Европы РФ будут рассматривать как злостного неплательщика. Как результат – Россия может столкнуться с новыми проблемами в виде ограничений в ПАСЕ или в Комитете министров. В частности, РФ могут лишить права голоса в Комитете министров.

      Теги: Новости политики ПАСЕ Новости России
      Источник: 24 Канал
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