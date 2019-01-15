Вихід Росії з Ради Європи може мати негативні наслідки для російських громадян, – Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від виходу Росії з Ради Європи. Він наголосив, що громадяни РФ найбільше постраждають від такого кроку.

Про це повідомило видання Die Wel.

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За словами Мааса, з виходом Росії з Ради Європи російські громадяни також втратять доступ до Європейського суду з прав людини, тоді як суд у Страсбурзі є "важливим органом для російського громадянського суспільства".

Маас заявив, що він з побоюванням споглядає, як Росія все більше відходить від організації.

Росія з 2017 року не сплачує внески, які складають 7 відсотків бюджету Ради Європи. Москва висунула ультиматум, згідно з яким виплати продовжаться лише після повного відновлення прав делегації РФ у ПАРЄ.

У випадку, якщо Росія не змінить ситуацію, згідно зі статутом Ради Європи РФ розглядатимуть, як злісного неплатника. Як результат – Росія може зіткнутися з новими проблемами у вигляді обмежень у ПАРЄ або у Комітеті міністрів. Зокрема, РФ можуть позбавити права голосу у Комітеті міністрів.