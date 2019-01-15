19:03
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Вихід Росії з Ради Європи може мати негативні наслідки для російських громадян, – Гайко Маас

      369 Читать новость на русском
      Гайко Маас
      Гайко Маас / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від виходу Росії з Ради Європи. Він наголосив, що громадяни РФ найбільше постраждають від такого кроку.

      Про це повідомило видання Die Wel.

      Читайте також: Скандал у Росії: як діти чиновників та депутатів відпочили в Туреччині за рахунок держави

      За словами Мааса, з виходом Росії з Ради Європи російські громадяни також втратять доступ до Європейського суду з прав людини, тоді як суд у Страсбурзі є "важливим органом для російського громадянського суспільства".

      Маас заявив, що він з побоюванням споглядає, як Росія все більше відходить від організації. 

      Росія з 2017 року не сплачує внески, які складають 7 відсотків бюджету Ради Європи. Москва висунула ультиматум, згідно з яким виплати продовжаться лише після повного відновлення прав делегації РФ у ПАРЄ.

      У випадку, якщо Росія не змінить ситуацію, згідно зі статутом Ради Європи РФ розглядатимуть, як злісного неплатника. Як результат – Росія може зіткнутися з новими проблемами у вигляді обмежень у ПАРЄ або у Комітеті міністрів. Зокрема, РФ можуть позбавити права голосу у Комітеті міністрів.

      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук