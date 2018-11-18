17:25
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Выход Великобритании из Евросоюза: военные подготовились к подавлению беспорядков

      21 Читати новину українською
      В Британии военные подготовились к подавлению беспорядков в случае провала Brexit
      В Британии военные подготовились к подавлению беспорядков в случае провала Brexit / Фото из открытых источников

      Британские военные подготовились к подавлению возможных беспорядков, если Великобритании и Евросоюзу не удастся заключить соглашение по Brexit.

      Об этом сообщает The Sunday Times.

      Читайте также: "Налил мне виски": Мэй трогательно рассказала о роли мужа во время переговоров по Brexit

      Так, план вывода солдат на помощь полиции называется No deal ("Никакого соглашения"). План разработали офицеры, которые управляют операцией Temperer. Она предусматривает выход военных на улицу в случае крупного теракта.

      Мы тесно сотрудничаем с силовиками, включая полицию, создавая план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы могли обеспечить безопасность наших граждан,
      – заявил представитель министерства внутренних дел страны.

      Он также назвал беспорядки "маловероятными". Доклад планируют рассмотреть Национальным советом глав полиции в этом месяце.

      Напомним, 13 ноября, представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен был быть за британским правительством, а потом документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Евросоюз Великобритания Brexit Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      сегодня , 17:00 Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу
      Дмитро Гнап 60
      Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР
      сегодня , 16:00 Героям слава, або Що Україна має запозичити в СРСР
      Артем Овдієнко 397
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сегодня , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 425
      Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      сегодня , 13:00 Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      Сергій Лещенко 295
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сегодня , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 170
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и при чем здесь Крым
       15 ноября , 12:25
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук