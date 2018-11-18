Выход Великобритании из Евросоюза: военные подготовились к подавлению беспорядков

Британские военные подготовились к подавлению возможных беспорядков, если Великобритании и Евросоюзу не удастся заключить соглашение по Brexit.

Об этом сообщает The Sunday Times.

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Так, план вывода солдат на помощь полиции называется No deal ("Никакого соглашения"). План разработали офицеры, которые управляют операцией Temperer. Она предусматривает выход военных на улицу в случае крупного теракта.

Мы тесно сотрудничаем с силовиками, включая полицию, создавая план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы могли обеспечить безопасность наших граждан,

– заявил представитель министерства внутренних дел страны.

Он также назвал беспорядки "маловероятными". Доклад планируют рассмотреть Национальным советом глав полиции в этом месяце.

Напомним, 13 ноября, представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен был быть за британским правительством, а потом документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.