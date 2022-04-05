Выходят за пределы квалификации, – Венедиктова о зверствах российских войск

Ирина Венедиктова эмоционально прокомментировала трагические события, разоблачившиеся после деоккупации городков на Киевщине. Она сказала, что массовые убийства мирных жителей выходят за пределы обычной квалификации.

По словам генпрокурора, по состоянию на 4 апреля количество зафиксированных преступлений российских солдат уже было очень большим. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир Совместного вещателя.

Заметьте Трагедия Бучи может повториться в очень больших масштабах, – Human Rights Watch

"Преступления систематически совершаются россиянами"

Несмотря на то, что сейчас наиболее известны жуткие эпизоды террора в Буче, самая плохая ситуация в Бородянке. Глава Генпрокуратуры акцентировала внимание на том, что скоро именно об этом городе будут говорить больше всего.

На сегодняшний день такое количество военных преступлений, что они выходят за пределы квалификаций. Это уже преступления против человечности, совершаемые систематически русскими,

– сказала Ирина Венедиктова.

Следователи работают над тем, чтобы фиксировать каждый из этих ужасных поступков российских военных. Поэтому они будут отвечать за каждую изнасилованную женщину и каждого замученного ребенка.

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