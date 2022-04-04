Выходные вместо денег и запрет жаловаться: очередные подтверждения проблем в армии оккупанта

В Главном управлении разведки получили новые подтверждения проблем "второй армии мира". Они в очередной раз доказывают, что это "звание" россияне получили случайно.

Да, оказывается российские военные не получают обещанных им выплат. В ГУР даже получили соответствующие документы, которые это удостоверяют.

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Поэтому, как выяснилось, вместо зарплат российским оккупантам обещают взамен предоставить дополнительные выходные. Похоже, финансовое обеспечение там не на самом высоком уровне.

Однако это еще не все. При этом, им запрещают даже жаловаться на отсутствие финансирования. Если же кто-то все-таки решится, то против них открывают производство даже за попытки.

Русские срочники

Также из документов следует, что при проверке участников российско-украинской войны обнаружили срочников. Их незаконно направили в Украину. Впрочем, документ не содержит указаний о том, как вернуть солдат домой.

Более того, российское командование приказало также составить отдельный список лиц, которые отказались участвовать в войне против Украины.

Документ подписал заместитель командующего южного военного округа Петр Гиберт.

Документы, которые получили в разведке / Фото ГУР

Доказательства немощности российской армии / Фото ГУР

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