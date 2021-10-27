По данным следствия, девушка назначила встречу знакомому в заброшенном помещении неподалеку от деревни Грозино Коростенского района. Она предложила поиграть в своеобразную игру, для которой связала ему руки за спиной липкой лентой, лишив возможности сопротивляться.
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Девушка нанесла парню минимум 28 ударов ножом, а также обломком кирпича в разные части тела. Затем, чтобы скрыть следы преступления, переместила тело в другое место и прикрыла мусором.
По результатам более чем 20 судебных экспертиз установили, что убийство совершенное с особой жестокостью, а потерпевший испытывал невыносимую физическую боль. Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции области.
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